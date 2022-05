Insolite au Japon : Un wagon réservé spécialement pour 21 chiens

Les chiens qui prennent le train, au Japon, doivent normalement voyager en cage. Mais samedi, ils ont pu profiter du paysage à bord d'un wagon réservé, dans un train à grande vitesse.

«On s'amuse bien», assure Yukari Seino, 48 ans, en caressant son chihuahua, âgé de sept mois et nommé Chobi, confortablement installé sur ses genoux. «Nous avons beaucoup voyagé ensemble mais je me sentais mal de laisser mon chien en cage», poursuit-elle, précisant que ce voyage-là se déroule sans nuages. «C'est comme si nous étions à la maison. Je suis heureuse de pouvoir prendre le train sans souci», renchérit Yoko Okubo, 39 ans, venue avec son corgi.

Plastique sur les sièges et quatre purificateurs d'air

Des loulous de Poméranie, un fox-terrier et un Shiba enjoué aux oreilles pointues comptaient aussi parmi les voyageurs à quatre pattes embarqués pour inaugurer ces «vacances canines» proposées par le groupe Japan Railways (JR). Ce projet pilote, auquel un wagon tout entier est réservé, est organisé par JR East et sa filiale JR East Start Up. Les chiens sont normalement autorisés à bord du shinkansen mais doivent rester enfermés dans leur cage de transport et le poids, y compris la cage, ne doit pas dépasser dix kilogrammes.