Un week-end d'érotisme

TRÈVES - Films X, sex toys, dessous affriolants et shows d'actrices pornos et de danseuses. La foire de l'érotisme propose un vaste programme aux visiteurs, ce week-end à la Messeparkhalle (In den Mo-selauen), à Trèves. La foire est ouverte vendredi et samedi de 15h à 1 h et dimanche de 13 à 23 h. Jenna Jane, star du porno, sera également présente et signera des autographes.