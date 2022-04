Football luxembourgeois – Un week-end de chocs au sommet de la BGL Ligue

Avec quatre équipes de tête se tenant en six points, le championnat du Luxembourg est encore très indécis à huit journées de la fin. Les points vaudront particulièrement cher ce week-end puisque, hasard du calendrier, les quatre premiers de BGL Ligue s'affrontent tous entre eux.Samedi (18 h), le Progrès (2e, 46 points) recevra un Swift Hesperange (3e, 43 points) qui a remporté six de ses sept matches depuis la reprise.

«On va jouer pour gagner face à la meilleure équipe de la division, juge Stéphane Leoni, l'entraîneur de Niederkorn. Depuis le début de la saison, l'objectif est la Coupe d'Europe. On verra ce week-end si on peut jouer le titre». Privé pour cette rencontre du buteur Toni Luisi et du milieu Ryan Klapp (blessés), ou encore de Brian Amofa (suspendu), le Progrès va devoir se remettre en selle après une défaite contre Strassen (0-2) et un nul contre le Racing (3-3).