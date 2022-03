A Luxembourg – Un week-end love juste avant la Saint-Valentin

À Luxembourg : Un week-end love juste avant la Saint-Valentin

LUXEMBOURG - La fête pour les amoureux débute déjà ce week-end avec des offres sur mesure, dont la Love Promenade, dans la capitale.

«Lors de ces visites guidées pour les amoureux, ils découvriront les plus belles vues panoramiques et romantiques de la ville de Luxembourg, en compagnie d’un guide officiel», décrit Tanja Bollendorf, Head of Sales & Operations du LCTO. Ils passeront par «le pont Adolphe, avec sa vue sur la vallée de la Pétrusse, le rocher du Bock, l’ascenseur panoramique du Pfaffenthal…», détaille-t-elle.