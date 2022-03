Moselle : Un week-end sur les routes classé noir

METZ - Cette année, sur les routes de Moselle, les accidents se sont révélés moins nombreux mais plus graves.

La Sécurité routière a ainsi enregistré une baisse significative des accidents et des blessés (respectivement moins 23% et moins 17%). La mortalité en revanche a augmenté avec 28 décès survenus à ce jour, contre 24 à la même période en 2009.

Les journées de vendredi et samedi seront classées noir en raison du chassé-croisé de vacanciers juilletistes et aoûtiens. Des contrôles supplémentaires seront donc organisés ce week-end sur tout le territoire et les forces de l’ordre mobilisées.

Ces dernières traqueront, depuis les airs et au sol, les incartades des automobiliste le long de l'A4 et de l'A31. Sur le réseau routier secondaire, les forces de l'ordre intensifieront les contrôles de vitesse et d’alcoolémie qui sont les premières causes de décès sur les routes mosellanes. 30% des accidents mortels sont liés à la vitesse et 27% à l’alcool, avec une quantité moyenne d'alcool dans le sang de 2g/l.