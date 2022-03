Football – Luxembourg – Un youtubeur dans l'intimité de Maxime Chanot et de la sélection

En Bosnie-Herzégovine, caméra à la main, il suit Maxime Chanot comme son ombre. Créateur de la chaîne YouTbe «deux nuits avec», le Français Florian Gautier accompagne depuis cinq ans des sportifs professionnels pendant deux nuits et trois jours pour immerger le grand public dans leur quotidien. «Il aime bien montrer l’autre côté du sport, pas forcément les sportifs bling bling », détaille le défenseur du New York City FC. Il y a un mois, c’est lui qui a contacté le Parisien sur les réseaux sociaux alors que les deux hommes étaient en Californie, le premier pour un match et le second pour un reportage sur le breakdancer Bboy.