Un zèbre, star d'Internet, de retour au zoo après une escapade en ville

Sero le zèbre est de retour dans son enclos dans un «état stable et en bonne santé», a déclaré un responsable du Seoul Children's Grand Park, après que l'animal a passé trois heures jeudi à trotter le long des routes et à éviter les voitures avant d'être finalement coincé par les gardiens du parc.

Âgé de trois ans, Sero a été capturé à l'aide d'une barrière de sécurité après avoir pénétré dans une allée étroite et a été tranquillisé. Des photos publiées sur les réseaux sociaux le montrent en train d'être transporté, endormi, jusqu'au zoo. Sero était un peu un «fils à maman» et avait déjà fait des caprices, selon le zoo

«Oh, il est beau!»

Il a commencé à se comporter de manière erratique après la mort de ses parents - sa mère en 2020 et son père deux ans plus tard - selon une vidéo publiée en janvier sur la chaîne YouTube du zoo. «Il ne voulait pas retourner dans son enclos et s'est battu avec un kangourou», explique la vidéo.