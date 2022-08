Pakistan : Un zoo annule une vente aux enchères de lions critiquée

«La raison principale de la vente aux enchères était le manque d’espace», a déclaré à l’AFP le directeur adjoint du zoo, Tanvir Ahmed Janjua, ajoutant que les responsables avaient finalement décidé d’accélérer les travaux de construction de deux nouveaux enclos. «Maintenant que ce problème sera bientôt résolu, il n’est pas nécessaire qu’elle ait lieu», a-t-il justifié. Le zoo, qui s’étend sur plus de 80 hectares, abrite actuellement 29 lions, six tigres et deux jaguars. Il est considéré comme l’un des meilleurs du pays, où les zoos se distinguent par la médiocrité de leurs installations et la pauvreté des soins dispensés aux animaux.