Guerre en Ukraine: Un an après, l’Ukraine commémore le massacre de Boutcha

Le Royaume-Uni et l'Allemagne se tiennent «côte à côte pour protéger et faire progresser (leurs) valeurs démocratiques partagées», a-t-il dit dans un discours à Berlin, au château de Bellevue où le chef de l'État allemand, Frank-Walter Steinmeier, donnait un dîner en son honneur. Ce combat «est incarné par le fait que nous sommes ensemble aux côtés de l'Ukraine pour la défense de la liberté et de la souveraineté face à une agression non provoquée», a ajouté le monarque britannique.