Corée du Nord : Un demi-million de malades et près de 30 morts

Le média d’état nord-coréen KNCA a annoncé ce samedi que 21 personnes supplémentaires étaient décédées pour cause de «fièvre» dans le pays.

Un système de santé en ruine

Le dirigeant Kim Jong Un est apparu pour la première fois à la télévision portant un masque, après avoir présidé jeudi une réunion d’urgence du bureau politique sur la situation épidémique. Il avait alors ordonné des mesures de confinement pour tenter d’enrayer la propagation du virus. «C’est le défi le plus important et la tâche la plus importante auxquels notre parti doit faire face pour inverser rapidement cette situation de crise sanitaire», avait-il dit selon l’agence étatique.

Aucun habitant vacciné

Kim Jong Un s’est dit «convaincu» de pouvoir «vaincre cette maladie infectieuse malveillante dans les plus brefs délais», ajoute le rapport. Mais le système de santé du pays – l’un des pires au monde – est en ruine et manque de médicaments et d’équipements essentiels, alertent les experts. Kim Jong Un a annoncé qu’il adopterait le modèle chinois de lutte contre le coronavirus. «Nous devrions tirer les leçons des expériences et réalisations fructueuses du Parti communiste chinois et de son peuple dans la prévention du virus», a-t-il déclaré.