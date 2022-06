Covid : Une 4e dose pour tous les Espagnols cet automne

L'ensemble de la population espagnole pourra recevoir une quatrième dose de vaccin anti-covid, probablement à partir de l'automne prochain, a annoncé jeudi, la ministre espagnole de la Santé.

«Il y aura une quatrième dose pour toute la population», a déclaré la ministre sur la chaîne de télévision La Sexta, précisant qu'il ne restait plus qu'à en fixer la date. «Une date possible serait vers l'automne», a-t-elle ajouté, expliquant que l'Espagne attendait vers cette époque «l'arrivée de nouveaux vaccins adaptés aux variants» du coronavirus.

L'Espagne, comme de nombreux pays, a opté pour une deuxième dose de rappel -- soit quatre doses de vaccin au total -- uniquement pour les personnes les plus vulnérables, essentiellement les plus de 80 ans ou les immuno-déprimés. Certains pays, comme les États-Unis, administrent déjà la quatrième dose aux personnes de plus de 50 ans. Avec 93% de sa population de plus de douze ans entièrement vaccinée et 53% de ses 47 millions d'habitants ayant déjà reçu la première dose de rappel, l'Espagne est l'un des champions de la vaccination anti-Covid dans le monde.