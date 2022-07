Covid au Luxembourg : Une 4e dose recommandée pour les 60 ans et plus

LUXEMBOURG - Le ministère de la Santé a indiqué vendredi que les 60 ans et plus pourraient bénéficier d'une 4e dose de vaccin contre le Covid.

Après avoir préconisé une 4e dose pour les 80 ans et plus fin avril, le ministère de la Santé, «suivant la recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI)», a indiqué vendredi dans un communiqué que cette 4e dose pourra également être «administrée chez les personnes ayant un âge de 60 ans et plus, de même qu’à toute personne présentant un facteur de risque de forme grave de la maladie».

Cette 4e dose intervient au moins quatre mois après la dose dite booster (3e dose) et le produit utilisé doit être un vaccin à ARNm, a précisé le ministère. Les 60 ans et plus recevront une invitation par courrier postal et pourront prendre rendez-vous au centre de vaccination Victor Hugo (exceptionnellement ouvert entre le 12 juillet et le 12 août), ou auprès de leur médecin, dans une pharmacie ou dans le Impfbus.