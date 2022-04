Au Luxembourg : Une 4e dose recommandée pour les plus de 80 ans

LUXEMBOURG – Le ministère de la Santé recommande aux personnes de plus de 80 ans l'injection du quatrième dose de vaccin anti-covid.

Suivant la recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) et en accord avec l'EMA ('Agence européenne des Médicaments) et l’ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), le gouvernement luxembourgeois recommande désormais une quatrième dose pour les personnes âgées de 80 ans et plus, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.