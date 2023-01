Football : Une accolade, un petit pont et des buts: retrouvailles spectaculaires entre Ronaldo et Messi

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et les autres stars du PSG ont assuré le spectacle, jeudi, en Arabie saoudite, lors d'un match d'exhibition débridé qui a tenu toutes ses promesses.

Une ouverture du score rapide de Messi, un doublé de Cristiano Ronaldo, un but de Mbappé et un score final de Bundesliga (5-4): le probable dernier affrontement entre les deux plus grands joueurs de football de la dernière décennie a été une réussite, jeudi soir, en Arabie Saoudite. Critiquée en France pour son timing, ce déplacement du PSG dans le Golfe au milieu du mois de janvier était le fruit d'une opération commerciale conclue de longue date avec les sponsors du club parisien.