Dans l'Union européenne: Une activiste condamnée pour assistance à l'avortement en Pologne

Justyna Wydrzynska, qui a fourni des pilules abortives à une femme enceinte, a été reconnue «coupable d'avoir prêté assistance (…) Huit mois de travaux d'intérêt général à raison de 30 heures par mois», a écrit sur Twitter l'organisation dont elle est co-fondatrice. «Je ne me sens pas coupable, je n'accepte pas ce verdict», a déclaré Mme Wydrzynska à la presse à la sortie du tribunal, indiquant qu'elle allait faire appel et qu'elle allait continuer à aider les femmes. Le contenu du jugement n'a pas été rendue public.

«La condamnation d'aujourd'hui constitue un nouveau gouffre dans la répression des droits reproductifs en Pologne: un recul pour lequel les femmes et les jeunes filles - et ceux qui défendent leurs droits - paient un lourd tribut», a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International dans un communiqué. «Cette affaire crée un dangereux précédent en Pologne, où l'avortement est presque totalement interdit, et donne un aperçu effrayant des conséquences des lois aussi restrictives», a-t-elle ajouté.