A son retour des Etats-Unis: Une actrice condamnée pour des bonbons au cannabis

A son retour des États-Unis : Une actrice condamnée pour des bonbons au cannabis

Première et jusqu'ici unique actrice arabe nominée pour un International Emmy Award, une récompense américaine, Mme Shalabi avait été arrêtée à sa descente d'avion le 25 novembre avec des sucettes et autres friandises au cannabis, dont la vente est légale dans certains Etats américains, selon un cliché aussitôt publié par la presse locale. Arrêtée mais rapidement libérée en échange d'une caution de 50 000 livres, alors environ 2 000 euros, elle a été condamnée jeudi par un tribunal du Caire où son avocat, le médiatique Mohammed Abou Shoka, s'est présenté seul, ont rapporté à l'AFP des sources judiciaires.

Haut de l'affiche de plusieurs films

Déclarée coupable de «détention de drogue», sa peine d'un an de prison est assortie d'un sursis et Mme Shalabi devra payer une amende de 10 000 livres, soit 370 euros, ont-elles précisé. Menna Shalabi occupe chaque année ou presque un rôle star dans les feuilletons de ramadan égyptiens, prisés dans tout le monde arabe, et tient le haut de l'affiche d'un ou plusieurs films en tête des entrées dans le plus peuplé des pays arabes avec 104 millions d'habitants.