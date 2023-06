Au Luxembourg: Une ado de 12 ans est portée disparue depuis 6 jours

Où est passée Norah Hames? La jeune fille de 12 ans est portée disparue depuis près d'une semaine, annonce ce mardi la police grand-ducale, qui cherche à la localiser. L'ado originaire de Dudelange porte des cheveux blonds-bruns jusqu'aux épaules, mesure entre 1,50 et 1,60 m et est «de forte corpulence», indique la police.

Les yeux verts, elle porte des lunettes rondes et parle luxembourgeois et allemand. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un haut noir, d'un pantalon de jogging noir et de baskets blanches. Selon les enquêteurs, elle pourrait se trouver à Esch-sur-Alzette.