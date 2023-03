Au Luxembourg: Une ado de 12 ans est portée disparue depuis mardi

La police lance un appel à témoins pour la retrouver et la décrit comme mince, mesurant entre 1,60 et 1,70 m, avec des cheveux blonds foncés. Autre signe distinctif: elle a une cicatrice marquée sur le front.

On ignore comment elle était habillée au moment de sa disparition, mais on sait qu'elle porte des Nike Air colorées avec des fleurs multicolores. Il est possible, selon la police, que Fee-Finja se trouve à Differdange, Belvaux ou Esch-sur-Alzette.