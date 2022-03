Grand Est : Une ado de 12 ans simule son enlèvement à Briey

VAL-DE-BRIEY - Le faux rapt d'une jeune fille de 12 ans en Lorraine a fait le tour des réseaux sociaux. Retour sur un scénario rocambolesque inventé de toutes pièces.

Présente lors d'un dîner de famille dimanche, Camille avait été punie par ses parents, qui l'ont contrainte à rester dans une chambre de l'appartement de ses grands-parents. C'est à ce moment qu'elle a décidé de s'enfuir par la fenêtre. Inquiète de sa disparition, sa famille a contacté la police et s'est mise à sa recherche. Son père l'a finalement retrouvée dans les rues de Briey. C'est alors que Camille a détaillé tout ce scénario impliquant un homme qu'elle aurait «aidé à retrouver son porte-monnaie»... chez ses grands-parents avant que celui-ci «ne l'entraîne dans une voiture» garée plus loin. Elle a ensuite expliqué avoir profité d'un arrêt intempestif de la voiture du soi-disant kidnappeur d'enfants pour partir en courant.

Une histoire improbable qui a dû mettre la puce à l'oreille des enquêteurs, et qui rappelle celle d'une joggeuse de 17 ans en Mayenne, en novembre dernier. Sa disparition avait fait la une des médias français et européens. Le lendemain, la jeune fille était retrouvée saine et sauve. Elle avouait avoir tout inventé quelques jours plus tard. Lisa avait en réalité passé la nuit chez sa grand-mère.