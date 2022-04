En Australie - Une ado héroïque après avoir vu son père et son frère mourir

Une famille britannique a été prise dans un glissement de terrain, lundi. Le père et le benjamin sont décédés, la mère et le cadet grièvement blessés. Indemne, l’aînée, âgée de 15 ans, a donné l’alerte.

Une famille britannique de cinq personnes a été prise dans un glissement de terrain, lundi dans les montagnes Bleues, en Nouvelle-Galles du Sud. Les parents et leurs trois enfants étaient en pleine randonnée quand quatre d’entre eux ont été écrasés par des chutes de pierres. Les corps d’un homme de 49 ans et de son fils de 9 ans ont été récupérés mardi matin, selon ABC. La mère de famille, 50 ans, et son fils de 14 ans ont été hospitalisés dans un état critique, grièvement blessés à la tête et au ventre.

L’aînée de la fratrie, 15 ans, s’en est miraculeusement sortie indemne, mais elle est extrêmement choquée. Les secouristes ont salué son courage et son calme, malgré l’horreur de ce qu’elle était en train de vivre. «Les défis qu’elle a dû relever après avoir été témoin de quelque chose de complètement bouleversant et déchirant pour ensuite avoir le sang-froid d’appeler le 000, sans être familière avec son environnement et de rester au téléphone…» témoigne Stewart Clarke, chef des ambulanciers de Nouvelle-Galles du Sud.

Grâce aux indications de l’adolescente, les secouristes ont pu trouver le lieu de l’accident et secourir les survivants. «La façon dont elle a gardé son calme dans un moment aussi terrible est tout simplement héroïque. C’était terrible de savoir qu’au moment où elle quittait le bush, son monde avait littéralement changé en l’espace d’une heure», ajoute Stewart Clarke.