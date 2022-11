Drame au Canada: Une ado meurt après un accident, l'ambulancière ne reconnaît pas que c'est sa fille

Lorsqu'elle a été appelée pour un accident de la route dans l'ouest du Canada, Jayme Erickson, ambulancière, ne s'attendait pas à traverser en quelques instants le drame de sa vie et «le pire cauchemar» de son métier. Les faits se sont produits le 15 novembre, sur une autoroute devenue difficilement praticable en raison du gel. L'équipe de Jayme est donc intervenue rapidement pour aider les passagers d'une voiture accidentée. À l'avant, à côté du conducteur, une adolescente gravement blessée, prise en charge par les secours jusqu'à son transfert en hélicoptère vers Calgary.

Jayme Erickson ne s'est pas aperçue que l'adolescente en question était… sa propre fille de 17 ans, Montana. «Ses blessures étaient si horribles que je ne l’ai pas reconnue», a-t-elle écrit sur Facebook dans un hommage à la jeune fille qui est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital: «La jeune fille mortellement blessée dont je me suis occupée était en fait ma propre chair et mon propre sang. Mon propre enfant. Ma ''mini-moi''. Ma fille Montana».