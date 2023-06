Une ado s’endort au volant, toute sa famille périt dans la rivière

Les enquêteurs pensent que la jeune fille s’est endormie au volant, fatiguée par ce périple. «Elle est sortie de l’autoroute, a percuté un gros tas de pierres, faisant décoller le véhicule. La voiture a heurté un autre amas de pierres, s’est retournée et a atterri à l’envers dans la rivière Salmon», expliquent les forces de l’ordre. Un pêcheur a découvert le véhicule de la famille partiellement immergé, ce qui laisse penser que l’homme de 36 ans et ses trois enfants sont morts noyés.

Zella Blair est la maman de Jack et Delilah, qu’elle avait déposés vendredi chez son ex-mari. «Je ne sais pas si je vais pouvoir m’habituer au fait de ne plus les voir passer la porte de la maison après l’école et crier mon nom. Ils étaient toute ma vie», confie l’Américaine à la chaîne KREM2. C’est l’actuelle compagne de Calvin, Amberlynn Weber, qui lui a appris la terrible nouvelle. «J’ai beaucoup de peine pour elle aussi, parce qu’elle a perdu les quatre membres de son foyer. Ce n’étaient pas ses enfants biologiques, mais elle a toujours été super avec eux», ajoute Zella, également maman d’un garçon plus jeune.