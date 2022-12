Cisjordanie : Une adolescente palestinienne tuée par balle

Jénine, cible régulière

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué être au courant du décès de l’adolescente et que «l’incident est examiné». Des affrontements entre les forces israéliennes et des hommes armés palestiniens ont éclaté lors de l’incursion de l’armée au cours de laquelle «trois individus recherchés suspectés d’être impliqués dans des activités terroristes» ont été arrêtés, précise le texte.

Affrontements avec la population

Depuis une vague d’attaques anti-israéliennes en mars et avril derniers, les forces israéliennes ont mené plus de 2 000 raids en Cisjordanie, des opérations qui donnent lieu fréquemment à des affrontements avec la population ou des combattants palestiniens. Au total, au moins 150 Palestiniens et 26 Israéliens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie, en Israël et à Jérusalem.