Melbourne: Une affaire de déjeuner mortel tient l'Australie en haleine

Le bœuf Wellington est une spécialité de la cuisine anglaise. (Photo d’illustration) Getty Images via AFP

Un fait divers tient depuis plusieurs jours l'Australie en haleine: des amanites phalloïdes, considérées comme le champignon le plus mortel au monde, et qui poussent autour de Leongatha, une petite ville à deux heures de route de Melbourne, sont à l’origine du décès de trois personnes, selon la police. Lors d’un repas de midi, elles avaient consommé du bœuf Wellington servi avec ces champignons vénéneux. Mais que faisaient-ils dans ce «filet de bœuf en croûte»? Mystère d’autant plus épais que la maîtresse de maison, qui avait préparé le dîner pour quatre convives, est la seule à ne pas avoir été malade.

L'hôtesse du dîner, Erin Patterson, a expliqué lundi avoir acheté ces champignons dans une épicerie asiatique et assuré qu’il s’agissait d’un accident. «Je suis anéantie à l’idée que ces champignons aient pu contribuer» à l’issue fatale. «Je tiens à répéter que je n’avais absolument aucune raison de faire du mal à ces personnes que j’aimais», a-t-elle ajouté. Elle avait préparé sa recette de bœuf Wellington pour ses beaux-parents, le 29 juillet. Elle était mariée avec leur fils Simon mais le couple vivait séparé depuis un certain temps. Un pasteur baptiste et son épouse complétaient la liste des invités.

Suspecte mais pas inculpée

Le fait que ses quatre convives soient rapidement tombés malades, contrairement à elle, restée en bonne santé, a alimenté les rumeurs, la désignant comme suspecte. Les beaux-parents et l’épouse du pasteur sont décédés quelques jours plus tard, après des symptômes relevant d’une intoxication alimentaire. Le pasteur est, lui, dans un état critique mais stable. «Je n’ai rien fait, je les aime, je suis dévastée qu’ils soient partis», avait déclaré la cuisinière en larmes à des journalistes la semaine dernière. Elle n’a pas été inculpée et la police n’a fourni aucun élément laissant penser qu’il s’agit d’un acte volontaire.

Les amanites phalloïdes, également connues sous les noms d’oronges vertec et de calice de la mort, peuvent être facilement confondues avec des espèces comestibles. Ses puissantes toxines endommagent gravement le foie et les reins. Il n’existe actuellement pas de véritable antidote à l’intoxication phalloïdienne.