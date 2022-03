Fusillade en Angleterre : Une affaire de famille à l'origine du massacre?

Au lendemain de la tuerie perpétrée par un chauffeur de taxi de 52 ans dans le nord-ouest du pays qui a tué douze personnes, la presse britannique avance plusieurs hypothèses pour l'expliquer.

Pour le Guardian, le détonateur de la tuerie serait une dispute familiale entre Derrick Bird, le tueur, et David, son frère jumeau, au sujet du testament de leur mère. Derrick aurait alors décidé de tuer son frère et l’avocat de la famille, avant de partir en voiture et tirer sur les passants avec son fusil de chasse depuis la fenêtre de sa voiture.