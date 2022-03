Faits divers : Une affaire de mère infanticide bouleverse la Grèce

Le gouvernement grec a appelé au «calme» jeudi après des manifestations de colère contre une mère de famille soupçonnée d’avoir tué sa fille de 9 ans en l’empoisonnant et la mort jugée «suspecte» de ses deux autres fillettes. «Tueuse, avoue (ton crime)», ont scandé des manifestants jeudi devant le palais de justice d’Athènes, où la suspecte, une infirmière de 33 ans, a comparu devant un juge d’instruction, a constaté une correspondante de l’AFP.

«Laissez-la nous qu’on s’en occupe», a lancé un autre protestataire. C’est encadrée par plusieurs policiers casqués et elle-même protégée d’un gilet pare-balles et la tête dissimulée sous une capuche que la jeune femme menottée a pu sortir du tribunal, sous les huées et les insultes de la foule. La jeune femme qui nie en bloc est poursuivie pour l’«homicide volontaire» de sa fille aînée, hospitalisée plusieurs fois avant de succomber fin janvier à l'âge de 9 ans, a-t-on appris de source judiciaire.