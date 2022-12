Mondial 2022 : Deux joueurs serbes auraient couché avec les femmes de leurs coéquipiers

Dans le même temps, Nemanda Gudelj, milieu de terrain du FC Séville, aurait fait plus que flirter avec Sofija Milosevic, la femme de Luka Jovic. Avant d’épouser l’attaquant de la Fiorentina, Sofija Milosevic avait été en couple avec Adem Ljajic, un autre international serbe.

Bagarre dans les vestiaires?

Dans ce très chaud contexte passionnel, Gudelj et Jovic en seraient même venus aux mains pour régler leurs différends dans les vestiaires, avant un entraînement, en début de semaine.

«C’est complètement faux et absurde»

Quel crédit apporter à ce grand déballage amoureux qui devait aussitôt enflammer la Toile? Réalité d’une sélection empêtrée dans des histoires de cœur – et surtout de fesses - ou simple fake news destinée à créer le buzz? Dans ce cas-ci, pourquoi la Fédération s’était-elle sentie obliger ce mercredi de démentir l’«information»? Dusan Vlahovic est venu éteindre lui-même l’incendie. «Ce qui a pu être dit est un mensonge, c’est complètement faux et absurde, a-t-il lâché. Ceci est le fait de gens qui s’ennuient et n’ont rien de mieux à faire que de nuire à l’équipe nationale».