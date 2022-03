Une «affaire passionnelle», selon le parquet

Le parquet a donné les premiers éléments de l'enquête sur le meurtre d'une femme lundi par Jean-Marie Demange, qui s'est ensuite suicidé.

La victime, Karine A., 43 ans, gérante d'un restaurant et mère de deux enfants âgés de 13 et 15 ans, est morte "instantanément" de blessures à la tête causées par un ou plusieurs tirs de revolver de calibre 7,65 mm lundi entre 11h45 et 11h50, a indiqué le procureur de Thionville, Jean-François Mailhes.