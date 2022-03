Ecole européenne – «Une affiche pro-Zemmour n'a rien à faire ici»

École européenne : «Une affiche pro-Zemmour n'a rien à faire ici»

MAMER - Zemmour crée la polémique jusqu'au Luxembourg. Des affiches de campagne ont été collées sur les panneaux d'affichage de l'École européenne.

Interrogée par L'essentiel, l'École européenne abonde dans le sens du père de famille et confirme que cet affichage «n'émane évidemment pas» de l'administration. Il n'a pas non plus été validé par l'établissement, «qui ne peut pas faire de politique». Collées mercredi dans la matinée, les affiches ont été retirées jeudi matin, confirme une responsable. La thèse d'un affichage sans autorisation effectué par des élèves est privilégiée.