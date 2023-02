Football – Ligue Europa : Une affiche Sporting Portugal-Arsenal en 8e de finale

Le double affrontement entre le Sporting Portugal et Arsenal les 9 et 16 mars est la principale affiche des 8e de finale de la Ligue Europa, dont le tirage au sort vendredi a ménagé les clubs les plus prestigieux.

Après Manchester United-Barcelone, tout le monde lorgnait un choc haletant entre Arsenal et la Juventus Turin mais l'actuel premier de la Premier League a finalement hérité du club lisboète. Vainqueurs en 1970 et finalistes en 2019, les Gunners de Mikel Arteta essaieront de se rapprocher de la finale, le 31 mai, à Budapest.

La Juventus, triple vainqueur de l'épreuve mais plus depuis 1993, devra elle se méfier de Fribourg, néophyte à ce niveau mais en embuscade à la 4e place du championnat d'Allemagne. Après avoir éliminé le Barca, les Red Devils retourneront eux en Espagne, pour y affronter le Betis Séville.

Le Luxembourgeois Anthony Moris face à l'Union Berlin

La nouvelle opposition de style entre le vainqueur de 2017, désormais entraîné par Erik ten Hag, qui est en train de redresser MU après quelques saisons délicates, et le 5e de Liga est prometteuse. L'AS Rome de José Mourinho, qui a remporté en 2022 la Ligue Europa Conférence, affrontera également un pensionnaire de Liga, la Real Sociedad.

Le Shakhtar, qui connaît un quotidien compliqué depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, tentera contre Feyenoord de poursuivre sa belle aventure. Il s'agira du seul duel entre anciens vainqueurs de l'épreuve. La rencontre entre l'Union Berlin et l'Union Saint-Gilloise – où évolue le gardien luxembourgeois Anthony Moris – assure elle en quart de finale la présence d'un club jamais parvenu à ce niveau. Ces deux adversaires étaient déjà ensemble dans le groupe D et à chaque fois le club visiteur l'a emporté 1-0.

Enfin, les deux derniers duels opposeront le FC Séville à Fenerbahçe et le Bayer Leverkusen à Ferencvaros. Les quarts de finale auront lieu les 13 et 20 avril, les demi-finales les 11 et 18 mai. Le tenant du titre, Francfort, n'est plus en lice et les clubs encore en course tenteront de remporter une épreuve sur laquelle l'Espagne a la mainmise ces dernières années en ayant remporté 11 des 20 dernières éditions.

Les 8es de finale de Ligue Europa

En Ligue Europa Conference, dont le tirage au sort a également eu lieu ce vendredi, le duel le plus alléchant est celui entre les Belges d'Anderlecht, dont l'histoire européenne est riche, et les Espagnols de Villarreal, vainqueurs de la C3 en 2021. West Ham, seul club à avoir fait le carton plein en poules, affrontera lui l'AEK Larnaca, tandis que Nice se mesurera aux Moldaves du Sheriff Tiraspol.

La Fiorentina et la Lazio Rome, les représentants italiens, ont eux respectivement hérité des Turcs de Sivasspor et des Néerlandais d'Alkmaar. Les Romains recevront le 7 mars, deux jours avant les autres clubs, tandis que Başakşehir recevra lui au retour Gent le 15 mars, la veille des autres matches retour. Lech Poznan-Djurgården et Bâle-Slovan Bratislava sont les deux dernières rencontres des 8e de finale.

Les 8es de finale de Ligue Europa Conférence