Océan Pacifique : Une agence péruvienne réclame 4,5 milliards après une marée noire

En janvier dernier, le «Mare Doricum» avait déversé 12 000 barils de brut en mer, près de Lima. Porté par la houle, le pétrole avait tué des milliers d’animaux et mis au chômage des centaines de pêcheurs.

Un Tribunal civil péruvien a accepté, mercredi, d’instruire une plainte en réclamation de 4,5 milliards de dollars de dommages et intérêts contre le géant espagnol de la pétrochimie Repsol et cinq autres sociétés, en réparation de l a marée noire de janvier . L’équivalent de 12 000 barils de brut se sont déversés en mer lors d’opérations de déchargement d’un tanker pétrolier italien, dans une raffinerie appartenant à Repsol.

Cinq mille pêcheurs touchés

La nappe de pétrole, poussée par les courants jusqu’à 140 km au nord de la raffinerie, a entraîné la mort de milliers de poissons et d’oiseaux marins, mettant des centaines de pêcheurs artisanaux au chômage. Au milieu de l’été austral, le secteur touristique de la zone a été touché de plein fouet. Le gouvernement péruvien estime qu’au moins 5 000 pêcheurs et commerçants ont été directement impactés par la marée noire de la raffinerie La Pampilla, située à 30 km au nord de Lima.

L’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (Indecopi) réclame trois milliards de dollars pour les dommages environnementaux causés et 1,5 milliard de dollars supplémentaires au titre de compensation pour le manque à gagner. «Le 27e Tribunal civil spécialisé de Lima a transmis la demande de dommages et intérêts déposée» par l’Indecopi, a indiqué l’agence gouvernementale.