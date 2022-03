A Luxembourg – Une agression à Bonnevoie fait un blessé grave

À Luxembourg : Une agression à Bonnevoie fait un blessé grave

LUXEMBOURG - Deux personnes ont été arrêtées après une bagarre survenue vendredi midi, à Bonnevoie.

La bagarre est survenue en plein jour, vendredi vers midi, place Léon XIII, devant l'église de Bonnevoie, rapporte la police grand-ducale ce samedi matin. Selon les premiers éléments, trois personnes ont été agressées par une femme et un homme, pour des raisons qui restent à déterminer.

Une personne est tombée au sol après avoir été poussée. Elle a subi de graves blessures et a dû être transportée à l'hôpital. Les deux autres victimes ont été plus légèrement blessées. Les deux agresseurs ont été arrêtés par la police et devaient être présentés à un juge d'instruction samedi matin.