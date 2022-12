Afrique du Sud : Une agression raciste contre deux ados fait scandale

Une vidéo virale, filmée le jour de Noël dans la province du Free State, à la piscine d’un centre de vacances, montre trois hommes adultes tenter d’étrangler et gifler deux jeunes Noirs.

Les images choquantes de l’altercation ont fait le tour des réseaux sociaux et causé un vif émoi dans une Afrique du Sud où les crimes racistes sont encore légion. L’un des agresseurs (ci-dessus) a été inculpé de tentative d’homicide.

Une vidéo filmée le jour de Noël, en plein été austral, montre ces hommes d’âge mûr tenter d’étrangler, gifler, mettre la tête sous l’eau de deux frêles cousins de 15 et 18 ans qui se débattent, donnent des coups de poing. L’un des hommes, cigarette à la main, empoigne les cheveux du plus jeune et lui secoue la tête.