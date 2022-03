Virus Ebola : Une aide d'urgence pour les pays touchés

La Banque mondiale a promis une aide d'urgence pour soutenir la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone dans leur lutte contre l'épidémie d'Ebola. Elle va mobiliser une somme de 200 millions de dollars.

Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, lui-même médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, a exprimé lundi son inquiétude. Il a affirmé que «de nombreuses vies sont en danger si on ne parvient pas à stopper l'épidémie d'Ebola dans son élan». «Je surveille en permanence l'effet meurtrier de la maladie et je suis très attristé de voir qu'elle touche des travailleurs médicaux, des familles et des communautés», a ajouté le patron de la Banque mondiale (BM) dans un communiqué.

«Réponse rapide»

L'annonce de cette aide d'urgence a été faite au cours de la première journée d'un sommet États-Unis/Afrique qui se tient à Washington et réunit les délégations d'une cinquantaine de pays africains, dont 35 présidents. Les financements iront à des actions à court terme de soutien médical, mais aussi à des actions à long terme de soutien économique, budgétaire et social. Les pays touchés «sont tous des États fragiles (...) qui ont besoin d'une réponse rapide», a en outre affirmé M. Diop. «Ils nous ont dit: "Nous avons besoin de tout"», a déclaré M. Kim.

Impact économique

Une première évaluation réalisée par l'institution de développement et le Fonds monétaire international (FMI) assure que la Guinée pourrait perdre un point de croissance de son produit Intérieur brut (PIB) qui passerait de 4,5% à 3,5% à cause de l'épidémie. Il est trop tôt pour évaluer l'impact économique de la maladie dans les autres pays, a indiqué M. Diop, ajoutant qu'une estimation serait effectuée dans les semaines à venir, notamment en terme d'impact sur le tourisme, le commerce et les importations. Dans les trois pays touchés, l'agriculture et le commerce transfrontalier ont été affectés, des mines ont été fermées et des vols annulés.