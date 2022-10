Au Luxembourg: Une aide pour aménager votre cocon

«Cette année, les visiteurs veulent aménager leur jardin. On a des demandes pour des petites piscines et des jacuzzis pour la terrasse que nous n’avions pas l’an dernier», constate Mathilde Thanner, d’Archi Box. Mathilde et son assistante, Élise Guillaume, sont personal shoppers sur le salon Home Expo à Luxexpo The Box jusqu’à dimanche.