Au Luxembourg: Une alerte météo tous les deux jours environ

En 2021, vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais le Luxembourg a été placé en alerte météo en moyenne tous les deux jours. Dans un rapport publié par MeteoLux, on apprend en effet que 150 alertes ont été diffusées sur l'année, en majorité pour des orages (51 alertes), le froid (33) et la neige (28). Suivent des alertes pour vent fort (22), la pluie (7), la chaleur (6) et le verglas (3). Un constat qui tombe alors même que, depuis quelques jours, le prévisionniste a lancé plusieurs appels à la vigilance en raison notamment des orages.