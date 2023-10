Une «allée mémorielle» sur le site de la bousculade meurtrière de 2022

En quête de réponses

Au-delà d'un lieu de mémoire, c'est aussi un appel à davantage de «sécurité» pour qu'un tel drame «ne se reproduise plus à l'avenir», a déclaré Lee Jung-min, un représentant de familles des victimes lors de la cérémonie de changement du nom de la rue, organisée jeudi. M. Lee, qui a perdu sa fille de 28 ans dans la bousculade, a rappelé que les familles des victimes étaient toujours en quête de réponses sur les causes et circonstances exactes du drame.