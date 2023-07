«Une allergie en entraîne souvent une autre»

Les allergies restent très courantes durant les mois d'été.



Les mois de mai et juin passés, nous voici plongés au cœur de l'été. Mais ce n'est pas pour autant que les personnes souffrant d’allergies sont tirées d'affaire. «Le taux de pollen dans l'air est encore très important, notamment le pollen de graminées, toujours présent dans l'air, qui sera suivi de celui des herbacées, dont l'armoise, qui va bientôt débuter, et qui est de plus en plus présente au Luxembourg», coupe le Dr Farah Hannachi, cheffe du service d’immunologie-allergologie du CHL. De plus, «les orages, fréquents en été, jouent sur deux niveaux: d'une part, ils permettent aux pollens de redescendre, donc de calmer un peu les choses, mais d'autre part, il faut rester attentif aux asthmes d'orage, car l'air se charge en humidité, les pollens explosent et cela donne de l'asthme».

Sur une plus longue durée, les analyses de pollens effectuées depuis 33 ans à la station d’aérobiologie du CHL démontrent que «les saisons sont à la fois plus longues et plus précoces pour les pollens d'arbres». Et le changement climatique n'y est pas étranger, car, déclare le Dr Hannachi, «une augmentation de la température globale a permis cette floraison plus précoce, et du coup, des saisons plus longues».

«Une allergie peut très bien se développer à 40 ans»

Sur ces phénomènes climatiques s'est greffée la pandémie de Covid-19, en 2020. «Cette affection, plus ou moins sévère, affaiblit les défenses immunitaires de la personne qui en est atteinte». Or, poursuit la scientifique, «si on ne peut pas parler d’un lien direct Covid-allergie, il est manifeste que les allergies, qui sont des maladies du système immunitaire, auront tendance à plus s'exprimer.» Ainsi, explique le Dr Hannachi, «après une affection Covid, les patients allergiques auront donc tendance à être plus symptomatiques».

S'agissant de l’âge des personnes allergiques, Farah Hannachi relève que «les allergies touchent en général des jeunes, enfants, adolescents et jeunes adultes. Mais avec l’expansion des allergies constatées ces dernières années, cela peut toucher tous les âges. Une allergie peut très bien se développer à 40 ans, on n'est pas à l'abri».

Gare aux acariens et… aux chats

A côté des allergies traditionnelles aux éléments végétaux, pollens, graminées, foin…, le Dr Hannachi attire l’attention sur les allergies aux acariens de poussière, ces organismes microscopiques qui vivent dans la poussière. «On en parle moins, mais elles sont tout aussi présentes. Mais comme elles sont là toute l’année, les patients s'habituent et vivent avec; ils ne s’en plaignent presque plus». La médecin pointe aussi en particulier les chats, car «l'allergène de chat a un tropisme respiratoire, et va aller directement dans les poumons: il donnera plus facilement des crises d’asthme».

Qu'elles soient d’origine végétale ou animale, «toutes les allergies sont en hausse», relève le Dr Hannachi. «Les allergies au pollen peuvent s’associer aux allergies aux animaux. On est alors dans un processus de cumul et certains patients sont donc ainsi polyallergiques. Une allergie en entraîne souvent une autre. C’est pour cela que lorsqu'on néglige une première allergie, et que le corps prend l'habitude de rejeter des éléments inoffensifs, avec le temps, on peut en développer d'autres», conclut-elle.