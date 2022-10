Otan : Une alliance pour un bouclier du ciel européen «antimissile»

L’Allemagne a rallié jeudi 14 alliés membres de l’OTAN en vue de renforcer la défense antiaérienne. Baptisé «bouclier du ciel européen», ce projet, présenté cet été par le chancelier allemand Olaf Scholz, vise en particulier à favoriser l’achat en commun de systèmes Iris-T et Patriot, a expliqué la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. L’Allemagne pilote cette initiative et a rallié le Royaume-Uni, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Slovaquie, la Slovénie et la Roumanie. Tous ces pays sont signataires de la lettre d’intention transmise à l’OTAN pendant la réunion des ministres de la Défense de l’Alliance. La Finlande, candidate à l’adhésion, s’est associée au projet.

«Les nouveaux moyens, totalement interopérables et intégrés de façon transparente dans la défense aérienne et antimissile de l’OTAN, renforceront considérablement notre capacité à défendre l’Alliance contre toutes les menaces aériennes et antimissiles», a commenté le secrétaire général adjoint de l’OTAN Mircea Geoana dans un communiqué. «Cet engagement est encore plus crucial aujourd’hui, alors que nous assistons aux attaques de missiles impitoyables et aveugles de la Russie en Ukraine, qui tuent des civils et détruisent des infrastructures essentielles», a-t-il souligné.