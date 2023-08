Une «alliance» s'organise contre la déforestation

La création d’une entité intitulée «Alliance amazonienne de combat contre la déforestation» est stipulée dans une déclaration commune signée par le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. L’alliance «a pour but de promouvoir la coopération régionale dans le combat contre la déforestation, pour éviter que l’Amazonie n’atteigne le point de non-retour». Si ce point de non-retour était atteint, l’Amazonie émettrait plus de carbone qu’elle n’en absorberait, ce qui aggraverait le réchauffement de la planète.

«Liste de promesses»

«Il n’a jamais été aussi urgent de reprendre et d’étendre notre coopération», a déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans son discours d’ouverture, évoquant un «nouveau rêve amazonien». Plus tôt dans la journée, il avait promis que le sommet serait «un tournant» dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Au-delà des discours

Lula et Gustavo Petro sont accompagnés à Belém de leurs homologues de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou. L’Équateur, le Guyana et le Suriname sont représentés par des ministres, et le président vénézuélien Nicolas Maduro, souffrant d’une otite, a été remplacé au pied levé par sa vice-présidente Delcy Rodriguez.