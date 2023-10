Une alpiniste russe meurt sur un sommet de l'Himalaya

L'alpiniste russe Nadezhda Oleneva, 38 ans, avait disparu samedi après avoir glissé et chuté dans une crevasse à une altitude d'environ 6 700 mètres, sur un sommet de l'Himalaya, au Népal. Son corps n'a pas pu être récupéré en raison de mauvaises conditions météorologiques. Cette habituée de la montagne escaladait le sommet en compagnie de deux autres alpinistes, sans oxygène d'appoint et sans guide.

Une semaine avant cet accident, deux alpinistes américains et deux guides népalais avaient trouvé la mort dans une avalanche sur un autre sommet, le mont Shishapangma (sud-ouest de la Chine). Le sommet du Dhaulagiri, qui culmine à 8.170 mètres, a été escaladé pour la première fois en 1960 par une équipe autrichienne et suisse et a depuis été gravi par des centaines de personnes.