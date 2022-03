Une ambiance très «Fast and furious» à Hollerich

LUXEMBOURG - La météo avait décidé

de bouder les Tuning Days, dimanche, à Hollerich. Mais les accros de la customisation étaient, eux, au rendez-vous.

Plus de 100 voitures étaient enregistrées pour la finale des Tuning Days, dimanche, sur le parking de l'Autocenter Goedert à Hollerich.

Des couleurs partout et beaucoup de bruit, le quartier de la capitale avait des allures de décor de film. Et pas n'importe lequel, «Fast and furious», la référence pour tout fan de tuning qui se respecte. À tout moment, Vin Diesel aurait pu faire son apparition.