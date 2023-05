Une amende de 74 euros si vous doublez un cycliste de trop près!

Il y a des choses, comme ça, qui semblent évidentes à première vue, mais qu'il est pourtant nécessaire de rappeler régulièrement. Oui, il est dangereux de doubler un cycliste, sur la route, de trop près. Pour de nombreuses raisons un accrochage peut survenir, avec des risques graves pour le cycliste. En 2022, 27 personnes circulant à vélo ont été gravement blessées dans des accidents et le Luxembourg a déploré un décès. Des chiffres inférieurs au triste bilan record de 2020 (35 blessés graves et 3 morts) mais supérieurs à toutes les statistiques entre 2010 et 2020.

Certes le nombre de vélos en circulation sur nos routes a explosé. L'an dernier, des capteurs spécifiques en ont recensé plus d'un million au total, soit 36,5% de plus sur un an. Le partage de l'espace se complique de fait et la nouvelle campagne de sécurité routière qui débute le 15 mai rappelle qu'il est primordial de conserver une distance de sécurité de 1,5 mètre lors d'un dépassement d'un cycliste. Et ce, partout, en ville comme ailleurs, précise la loi luxembourgeoise.