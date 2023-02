Une amende peut être déduite du salaire en cas d'impayé

LUXEMBOURG – Avec 74 034 flashs l'année dernière, le radar-tronçon situé sur l'autoroute A13, au niveau du tunnel Markusberg, a été le plus actifs du pays. Et gare à ceux qui ne paient pas les amendes…

Installé aux abords du tunnel Markusberg, le radar est en service depuis le 1er décembre 2021. Editpress

Plus de 310 000 avertissements taxés (AT) pour excès de vitesse ont été émis l'année dernière, a révélé lundi, le ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, dans une réponse parlementaire. Sur les 34 radars fixes que compte le pays, c'est le radar-tronçon dans le tunnel Markusberg sur l'A13 qui a été le plus actif avec 74 034 flashs, suivi par ceux de Schieren (39 548) et de Merl (17 065).

Les véhicules les plus flashés par les radars fixes comme mobiles, étaient immatriculés au Luxembourg (54,3% des AT), en France (13,5%) en Belgique (9,3%) et en Allemagne (8,7%). À la mi-janvier, 21% des amendes d'un montant de 49 euros n'avaient pas été payées et 29% de celles de 145 euros. Seule la Suisse affiche un taux de paiement de 100% mais avec un seul contrevenant. 89% des conducteurs de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ont payé leur contravention l'an dernier, 84% de ceux au Luxembourg, 82% en Belgique et en Allemagne et 65% en France.

L'amende peut être déduite du salaire

Si l'AT de 49 euros n'est pas payé, «un rappel par lettre recommandée sera envoyé et le montant à payer sera doublé. Le parquet peut prononcer une amende qui peut être déduite du salaire du contrevenant», précise le ministre. Pour ceux de 145 euros, «un procès-verbal de procédure sera dressé et transmis au parquet».

Ces radars ont aussi un coût. Entre les frais d'abonnement et de communication, d'entretien préventif et réparations et travaux de maintenance, l'État a dépensé plus de 1,4 million d'euros pour ses 34 radars. Dont 127 000 euros pour remplacer le radar de Lipperscheid qui avait été vandalisé. Ces montants ne prennent pas en compte les frais de personnel ni ceux d'impression et d'expédition des contraventions.