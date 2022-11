Aux Etats-Unis: Une Américaine de 56 ans accouche de l'enfant de son fils

C'est le genre d'histoire dont les Américains raffolent. À 56 ans, Nancy Hauck a accepté de devenir mère porteuse pour son fils Jeff car sa belle-fille, Cambria, ne pouvait plus avoir d'enfant en raison d'une hystérectomie (NDLR: ablation de l'utérus). Elle a ainsi accouché d'une petite fille, Hannah, le mercredi 2 novembre, dans un hôpital de l'Utah. Hannah est le cinquième enfant de Jeff et Cambria Hauck.

Confrontée rapidement à des problèmes de fertilité, Cambria a eu recours à une fécondation in vitro (FIV) pour ses quatre premiers enfants. Le couple a ainsi accueilli des jumelles puis des jumeaux, nés après une FIV. Cambria Hauck a dû subir une hystérectomie à la naissance de ses jumeaux car elle a souffert d'une hémorragie immédiatement après l'accouchement. Elle et Jeff souhaitaient avoir au moins sept enfants, raison pour laquelle ils ont cherché des solutions pour agrandir leur famille.

C'est finalement la propre mère de Jeff, Nancy, qui a proposé à son fils de porter l'enfant. Le transfert d'embryon a été réalisé le 17 février 2022 et la grand-mère de 56 ans a été officiellement déclarée enceinte six jours plus tard. Elle a confié au magazine People que sa plus grande crainte était de perdre le bébé en raison de son âge.