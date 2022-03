Une amie de Cindy confirme qu’elle «est bi et l’a toujours été»

Alors qu’on connaît le nom des deux candidats nominés cette semaine, on en apprend également un peu plus sur Cindy, grâce au témoignage d’une de ses amies.

Depuis le début de l’émission, Cindy fait beaucoup parler d’elle. Elle est visiblement très à l’aise avec son corps puisqu’elle est mannequin érotique et qu’elle se douche intégralement nue parmi les autres candidats. Il n’a donc pas fallu longtemps pour que des soupçons de bisexualité pèsent sur elle puisque l’un des secrets de cette saison est «Je suis bisexuel(le)».

Et cela est maintenant confirmé par Cyril, le candidat de la 2ème saison qui suit de près l’émission cette année tentant de dénicher des scoops. Il a ainsi retrouvé une amie qui connaît Cindy depuis 2005. Anne-So, âgée de 24 ans, a rencontré la candidate dans l’école internationale de coiffure Gerard Garbis qu’elles ont toutes deux fréquentée.

«Elle est spéciale. C'est une élève correcte, souriante, sûre d'elle, parfois hautaine, et qui ne s'intéresse apparemment qu'à la conversation quand celle-ci la concerne», a expliqué la jeune femme précisant que Cindy a de grandes capacités manuelles et artistiques.

Mais surtout, elle a confirmé que la blonde enclin au nudisme «est bien bi et l’a toujours été».