Japon : Une ancienne militaire poursuit le gouvernement pour agression sexuelle dans l’armée

La victime, Rina Gonoi, 23 ans, dit avoir reçu des excuses «superficielles» et estime que son gouvernement n’a rien fait pour empêcher les mauvais traitements et a mal enquêté.

L’ancienne soldate japonaise Rina Gonoi a participé à une conférence de presse, lundi, à Tokyo. AFP

Une ancienne soldate japonaise, qui a été agressée sexuellement par ses collègues, a déclaré lundi qu’elle poursuivait le gouvernement et les auteurs de ces actes en justice en raison des excuses «superficielles» et des mauvais traitements qu’elle a reçus. La victime, Rina Gonoi, 23 ans, avait dénoncé publiquement avoir été agressée par plusieurs collègues masculins l’an dernier, un an après avoir rejoint les Forces d’autodéfense terrestres.

Dans un pays où les accusations d’agression sexuelle se font rarement sur la place publique, Mme Gonoi avait remis en août au Ministère de la défense une pétition signée par plus de 100 000 personnes demandant une enquête indépendante sur les agressions la concernant, après l’abandon d’une première enquête judiciaire. En décembre, cinq soldats japonais ont été licenciés pour cette affaire, mais Mme Gonoi a déclaré lundi que les excuses qu’elle avait reçues étaient «superficielles» et que les avocats des agresseurs continuaient à banaliser les incidents lors des discussions sur un accord.

«Je ne voulais pas choisir la voie du conflit, mais je n’ai pas reçu de message qui m’assure qu’ils regrettent vraiment ce qu’ils ont fait» La victime, Rina Gonoi, devant la presse

«Compte tenu des divergences sur la question entre leur camp et le mien, je pense qu’il est nécessaire de rendre les choses (publiques par le biais de l’action en justice), ce qui, je pense, permettra d’éviter que cela ne se répète», a-t-elle ajouté. M. Gonoi demande un total de 7,5 millions de yens (plus de 53 000 euros) – 5,5 millions à ses agresseurs pour détresse mentale, et deux millions au gouvernement pour n’avoir pas empêché les agressions et n’avoir pas enquêté correctement.

L’affaire est également réexaminée par les procureurs qui envisagent d’éventuelles poursuites pénales après qu’elle a déposé une plainte concernant l’absence d’inculpation des hommes impliqués, ont déclaré ses avocats lundi.

Une centaine d’autres accusations

L’armée avait reconnu en septembre que Mme Gonoi était régulièrement victime de harcèlement et d’agressions sexuels dans son unité et pendant les séances d’entraînement. Son action a déclenché une centaine d’autres accusations de harcèlement sexuel et de brimades dans les Forces japonaises d’autodéfense, émanant de femmes et d’hommes, également remises au ministère en même temps que sa pétition.

Le Japon est depuis longtemps à la traîne par rapport aux autres pays industrialisés pour ce qui est de la présence des femmes dans les conseils d’administration et dans les hautes fonctions publiques. Les données gouvernementales montrent que seulement 4% des victimes de viols signalent le crime à la police.