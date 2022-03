Aléas climatiques : Une année 2013 bien capricieuse niveau météo

LUXEMBOURG - Alors que cette fin de mois de juillet est marquée par de fortes chaleurs et des averses, il n'en a pas toujours été ainsi au cours des mois passés. Retour en images sur les caprices du ciel…

Risques d'orages violents dimanche

Un hiver long et rigoureux qui a été suivi par un printemps… humide et frais. Alors que le mois d'avril avait été marqué par un écart de température plutôt conséquent, le mois de mai a fait preuve d'une certaine désinvolture. Avec 151% de pluie en plus et 60% de soleil en moins, ce mois de mai n'a pas laissé de bons souvenirs dans l'inconscient collectif. Tout comme le mois de juin, marqué par quelques rares jours de beau temps et pas mal d'averses.