Météo au Luxembourg : Une année 2019 très difficile pour le secteur agricole

LUXEMBOURG - Les conditions météorologiques ont été compliquées pour l'agriculture en 2019, selon les données publiées jeudi par le ministère de l'Agriculture.

La météo 2019 a été compliquée pour le secteur agricole luxembourgeois. Editpress/Fpizzolante

L'année 2019 a été trop chaude et trop sèche, particulièrement dans le nord du Luxembourg. C'est ce qui ressort des données récoltées via 32 stations météorologiques à travers le pays par l'Administration des services techniques de l'agriculture (Asta). L'agriculture, notamment fruitière, et la viticulture, ont connu une année 2019 difficile en raison des conditions climatiques, souligne l'Asta.

Ainsi, 2019 a été chaude, avec un record de 40,8°C à Steinsel en juillet (un record absolu depuis 1838) et de 23,9°C en février à Remich (6°C de plus que le précédent record de 1990). Sur toutes les stations choisies comme référence, il a fait plus chaud que la moyenne, jusqu'à 1°C de plus sur l'année à Clemency. Des températures élevées, mais accompagnées d'une vague de froid inattendue en mai. Il a alors gelé après plusieurs mois bien trop doux (À Asselborn, la température de février était supérieure de 2,7°C à la moyenne). De quoi faire des ravages chez les viticulteurs et dans les cultures fruitières, souligne l'Asta.

Trop sec dans le nord, pas assez dans le sud

Côté précipitations, le constat n'est pas plus réjouissant pour le secteur agricole. «Les précipitations en 2019 ont divisé le pays en deux», relève l'Asta, avec un déficit dans le nord, et un excédent dans le sud. Ainsi, à Arsdorf, dans le nord, il est tombé 136 mm de pluie de moins qu'une année moyenne, tandis qu'à Koerich, il est tombé 62 mm de plus. Le tout avec de grands écarts selon les mois. Un phénomène qui a également fait souffrir la viticulture et les producteurs de fruits.

Et même dans le sud, les sols se sont beaucoup asséchés, en raison des fortes températures, particulièrement pendant les mois d'été. Encore un phénomène qui n'arrange pas les affaires de l'agriculture, dont les rendements ont été impactés à la baisse par la sécheresse, notamment pour la production de maïs et dans les pâturages. L'arrivée de la pluie en octobre a un peu reconstitué les réserves des couches supérieures du sol mais ce n'est pas encore suffisant pour reconstituer les couches profondes. Pour l'agriculture, il faudrait qu'il pleuve sans discontinuer tout l'hiver pour compenser complètement le manque d'eau.