Une année marquée par des grands classiques de la BD

Idées de cadeau

Grande série à succès de ces dernières années, les Vieux Fourneaux font leur retour dans le village. Les thèmes de société et les dialogues savoureux sont toujours de mise pour les trois septuagénaires rebelles. Plus policés, Blake et Mortimer partent en mission dans le Berlin soviétique, pour enquêter sur des cadavres. Spirou est un autre habitué des librairies. Entre la série principale et ses multiples déclinaisons, les éditions Dupuis ont toujours au moins un album à proposer chaque année. Retenons pour 2022 la fin de «L'espoir malgré tout», d'Émile Bravo. Très dense, l'histoire en quatre volumes est plutôt destinée aux adultes et adolescents. «La mort de Spirou», signée Benjamin Abitan, Sophie Guerrive et Olivier Schwartz, met Spirou en difficulté, au cœur d'une cité sous-marine mystérieuse. Pour les plus jeunes lecteurs, le Petit Spirou reste fidèle à ses bêtises.